Após sofrer bolada na cabeça, goleiro reserva do São Paulo recebe alta médica

O São Paulo trouxe atualizações sobre o quadro de Young. O goleiro, que estava em observação no hospital após sofrer uma bolada na cabeça durante o treino de finalização da última terça-feira, recebeu alta médica na manhã desta quinta-feira.

O clube ainda informou que, por orientações médicas, o jovem atleta passará por um período de repouso. O Tricolor, porém, não determinou quanto tempo o jogador ficará afastado das atividades.

Apesar do período fora, Young foi inscrito pelo São Paulo na Copa Libertadores. O goleiro figura na lista dos 50 jogadores escolhidos pelo clube para a disputa da competição continental.

Nossos 5??0?? atletas para a disputa da @LibertadoresBR! O Tricolor definiu a lista de inscritos, que conta com os 36 jogadores do elenco principal e 14 jovens atletas que atualmente estão em Cotia. A relação também tem novidades na numeração: o zagueiro Ferraresi optou por... pic.twitter.com/Lj9E1yipZe ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 28, 2024

O jogador de 22 anos é cria das categorias de base do Tricolor. O arqueiro foi promovido ao elenco profissional em 2022, mas ainda não recebeu oportunidades e aguarda sua primeira chance para atuar no time principal.

Neste momento, Young é terceiro goleiro no elenco são-paulino. Rafael se consolidou como titular absoluto durante o ano, enquanto Jandrei é o reserva imediato e já ganhou chances com Carpini neste ano. O grupo ainda conta com o jovem Leandro para a posição.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira para estrear na Libertadores. Os comandados de Thiago Carpini, que estão no Grupo B, enfrentam o Talleres-ARG, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.