Com seis clubes na briga, Welington fica cada vez mais longe do São Paulo

Do UOL, em São Paulo (SP)

O lateral-esquerdo Welington está cada vez mais longe de uma renovação com o São Paulo.

O que aconteceu

O estafe do jogador já recebeu contato de ao menos seis clubes brasileiros. Inter e Botafogo estão entre eles, mas não são os únicos.

As ofertas informais dos clubes superam os valores oferecidos pelo São Paulo. O Tricolor enviou duas propostas de renovação, mas houve pouca diferença entre ambas.

Não há, no entanto, nenhum acerto com outro clube até o momento. Estafe do jogador tem recebido telefonemas e contatos informais, mas sem se comprometer com nenhuma equipe.

As conversas estão travadas e neste momento longe de um final feliz. O estafe do lateral não tem gostado da postura do Tricolor, nem da composição financeira e gatilhos oferecidas pelo clube.

Welington tem vontade em continuar no São Paulo, mas aguarda uma valorização. O jogador desperta interesse do futebol europeu e quase deixou o clube rumo à Rússia no ano passado.

O jogador já pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano para deixar o clube de graça. Seu vínculo atual vai até dezembro de 2024.

