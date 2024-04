Zagueiro brasileiro cita desespero em jogo na Ucrânia com ameaça de mísseis

No último final de semana, o zagueiro Sidnney passou por uma situação tensa durante uma partida da Persha League, a segunda divisão futebol ucraniano. Aos dois minutos de jogo, foi constatada uma ameaça de ataque de mísseis e a partida foi interrompida, levando os atletas a se dirigirem ao bunker do estádio.

"Foi desesperador, eu nunca tinha passado por isso e não desejo a ninguém. Somente os jogadores tiveram acesso ao bunker, e enquanto íamos para lá, pude ver alguns do meu time abraçando suas famílias antes de entrarmos. Isso me deixou bastante triste, sabendo que estávamos ali dentro e as famílias e torcedores estavam todos do lado de fora. Graças a Deus não aconteceu nada, mas foi uma sensação horrível, e no final tudo acabou bem onde estou.", disse Sidnney.

Sidnney atua no Livy Bereg, que está na terceira posição da competição, na zona de playoffs da briga pelo acesso à elite do futebol do país. O jogador chegou à equipe no início do ano e é o único estrangeiro do time.

"Aqui onde estou, eu não saio muito, mas tudo está funcionando normalmente. No entanto, prefiro estar em casa, pois nunca se sabe o que pode acontecer. Para as pessoas daqui tudo isso é normal, mas para mim não. Acabo vendo muitos vídeos de explosões, cidades destruídas e pessoas mortas por conta da guerra. Eu gostaria que isso acabasse, ninguém merece passar por isso.", concluiu.

O jogador, formado nas categorias de base do Bahia, já atuou no país em 2019 e 2020 e retornou ao futebol ucraniano após uma grande passagem pelo Taquaritinga no ano passado, onde conseguiu o acesso para a Série A4 do Paulistão.