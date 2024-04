Bayern e Real empatam em jogão da Champions com show de Vini na ida da semi

Bayern de Munique e Real Madrid empataram por 2 a 2 nesta terça-feira (30), na Allianz Arena, em Munique, no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões.

Vinicius Jr fez os dois gols do Real. O brasileiro abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, e marcou mais um, de pênalti, aos 39 da etapa final.

Leroy Sané e Harry Kane (pênalti) balançaram as redes pelo Bayern. O time alemão marcou aos gols 8 e aos 13 minutos do segundo tempo, respectivamente.

O jogo de volta acontece no Santiago Bernabéu, na quarta-feira da próxima semana (8). A outra vaga na decisão será disputada entre Borussia Dortmund e PSG, que realizarão a primeira partida de sua semifinal amanhã (1).

Como foi o jogo

Ajustes pontuais nas escalações. O Bayern chegou à partida com mais dúvidas sobre o time titular. Musiala e Sané, desfalques nos últimos jogos por problemas físicos, voltaram ao onze inicial. A principal surpresa promovida por Thomas Tuchel foi a saída de Alphonso Davies. Mazraoui assumiu a lateral esquerda. No lado do Real Madrid, as mudanças foram na defesa. Carlo Ancelotti pôs Lucas Vázquez no lugar do suspenso Carvajal, e Nacho entrou na zaga, empurrando Tchouaméni para o meio-campo e Camavinga para o banco.

Só deu Bayern nos primeiros minutos minutos. O time da casa fez uma 'blitz' no início da partida, trocando passes sem grandes dificuldades e atacando com velocidade. Lunin foi forçado a trabalhar com 39 segundos de jogo, e Sané e Kane criaram outros lances de perigo. O Real conseguiu cadenciar o confronto a partir dos 15'.

Vini Jr comandou um Real Madrid letal na etapa inicial. O bom início do Bayern não se traduziu em vantagem. Já os Merengues precisaram de muito menos para se colocarem em boa situação. Vinicius abriu o placar — após excelente assistência de Kroos — na primeira finalização de sua equipe no jogo. O time de Ancelotti melhorou após o 0x1, retendo melhor a posse de bola e cedendo menos espaços defensivamente.

Virada-relâmpago do Bayern. O time de Tuchel voltou do vestiário reorganizado, com entrada de Raphael Guerreiro no lugar de Goretzka. O panorama da partida parecia inalterado até a individualidade de Sané aparecer. O camisa 10 empatou o jogo após arrancada pela direita e embalou sua equipe. Logo depois, os bávaros tiveram pênalti claro a seu favor, e Kane concretizou a virada.

Vini Jr tirou o Real do buraco. A partida se encaminhava para vitória do Bayern até o camisa 7 do Real assumir o protagonismo novamente. O brasileiro participou das melhores jogadas ofensivas, entre elas a que gerou o gol de empate. Ele arrancou pela esquerda, colocou Rodrygo em posição favorável para sofrer pênalti e converteu a cobrança aos 39'. Vinicius foi o grande nome merengue no jogo.

Lances importantes

39 segundos. Esse foi o tempo necessário para o Bayern criar sua primeira grande chance no jogo. Os alemães trocaram passes com tranquilidade, de Neuer ao campo de ataque. Kane recebeu e fez pivô para Sané. O alemão bateu de primeira, e Lunin salvou com o pé esquerdo.

Passando pelos mesmos pés. Sané, mais uma vez acionado por Kane, teve nova chance aos 6 minutos. A bola escapou na tentativa de domínio, e o atacante do Bayern perdeu vantagem na velocidade que tinha contra Rüdiger. O alemão chutou forte, e a bola passou por cima do gol.

Direto do meio-campo. Kane tentou fazer um golaço aos 8'. Goretzka desarmou Bellingham no círculo central, a bola sobrou para o inglês e ele não perdeu tempo. Lunin, adiantado, observou a bola passar por cima da trave.

0x1, Vinicius Jr aos 24' do 1ºT. O Real trocou passes no campo de defesa e acelerou na hora certa. Kroos carregou com liberdade, fez ótimo lançamento rasteiro para o campo de ataque e Vini Jr se movimentou nas costas de Kim Min-jae. O brasileiro saiu cara a cara com Neuer e finalizou com frieza, no canto esquerdo do goleiro.

Bayern voltou a assustar. 'Tímidos' após ficarem em desvantagem, os bávaros chegaram aos 41'. Musiala sofreu falta de Nacho na entrada da área. Kane bateu forte no canto do goleiro, e a bola passou a centímetros da trave.

Perto de abrir 2 a 0. O Real chegou aos 8 minutos do segundo tempo. Em contra-ataque iniciado por Nacho, a bola passou pelos pés de Vinicius Jr e Bellingham até chegar a Kroos. O camisa 8 chapou de primeira, e Neuer espalmou.

1x1, Sané aos 8' do 2ºT. Gol na individualidade. O camisa 10 do Bayern recebeu na ponta direita, passou por Mendy e acertou chute muito forte no canto esquerdo de Lunin.

2x1, Kane aos 12' do 2ºT. O Bayern aproveitou o embalo e não demorou a virar o placar. Musiala foi derrubado por Lucas Vázquez na área, e o árbitro Clement Turpin viu pênalti na hora. Kane deslocou Lunin, cobrou rasteiro no lado direito do goleiro e marcou.

Desvio providencial. O Bayern teve boa oportunidade para fazer o terceiro aos 21'. Guerreiro cruzou para Kane, que dominou e bateu de esquerda. A bola parecia ter o caminho das redes, mas tocou em Rüdiger e saiu pela linha de fundo.

Neuer barrou Vini. O brasileiro levou a melhor no um contra um do primeiro tempo, mas dessa vez o goleiro alemão se sobressaiu. Aos 33', Modric acertou passe sensacional para Vinicius Jr nas costas de Kim Min-jae. O camisa 7 chutou de pé esquerdo, e o arqueiro defendeu com o braço.

2x2, Vinicius Jr aos 39' do 2ºT. O camisa 7 saiu driblando pela esquerda, tocou para Rodrygo e viu Kim Min-jae fazer pênalti. Vini foi para a cobrança e converteu: bola de um lado, goleiro do outro.

Ficha técnica - Bayern de Munique 2x2 Real Madrid

Competição: jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões

Data: 30 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha

Árbitro: Clement Turpin (França)

Cartões amarelos: Mazraoui e Kim Min-jae (Bayern de Munique); Kroos e Lucas Vázquez (Real Madrid)

Gols: Vinicius Jr, aos 24'/1ºT e aos 39'/2ºT; Sané, aos 7'/2ºT; e Kane, aos 12'/2ºT

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Kim Min-jae, Dier e Mazraoui; Laimer e Goretzka (Raphael Guerreiro); Musiala, Müller (Gnabry) e Sané (Alphonso Davies); Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho (Camavinga) e Mendy; Valverde, Tchouaméni, Kroos (Brahim Díaz) e Bellingham (Modric); Valverde, Vinicius Jr e Rodrygo (Joselu). Técnico: Carlo Ancelotti