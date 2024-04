Te cuida, Corinthians! América-RN tem maior série invicta do país

O Corinthians visita o América-RN na Arena das Dunas, amanhã (1º), às 20h (de Brasília), pela terceira fase da Copa do Brasil. O que muita gente não sabe é que o time de Natal é a equipe há mais tempo invicta no futebol brasileiro — são 16 jogos sem perder.

Em entrevista ao De Primeira, o técnico Marquinhos Santos comentou a invencibilidade do América-RN e falou sobre confronto com o Corinthians. Na visão do treinador, o colega António Oliveira encaixou o time na vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense no Brasileirão. Ele explicou as mudanças no Timão.

Invencibilidade no América-RN: "Estou aqui há cinco meses no América-RN, tive um início difícil, não é fácil remontar um elenco, conseguir trazer jogadores para a última divisão do Campeonato Brasileiro, um mercado sem tanta visibilidade, fica mais difícil. Mas conseguimos montar um elenco competitivo com jogadores experientes e jogadores jovens, que não tiveram oportunidade em outras equipes mas que tiveram boa formação, no Atlético-MG, São Paulo, Corinthians, para que pudéssemos desenvolver esse trabalho. Formamos um grupo competitivo e estamos há 16 jogos sem derrota, entre eles o Campeonato Potiguar, onde fomos campeões invictos, o que não acontecia há 42 anos, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Então, é um número que impressiona, claro que tem sua particularidade, é um campeonato de nível técnico menor, mas todo campeonato tem suas dificuldades. Conquistar um título invicto tem o seu valor".

'O Corinthians é gigante': "A gente sabe que o Corinthians é um gigante do futebol brasileiro. Sabemos da dificuldade que tem quando se enfrenta um gigante, precisa de uma fagulha para que se acenda uma grande chama, o gigante é o Corinthians. Conquistou um grande resultado contra o Fluminense no fim de semana, vinha de um momento delicado, mas a gente sabe que um time do tamanho do Corinthians só precisa de um jogo para voltar a ser o que é".

O que mudou com António Oliveira?: "Mudou. O António é um treinador da nova geração, que fez um excelente trabalho no Cuiabá, é um treinador que enfrentei por duas oportunidades, uma no América-MG, outra no Juventude, ambas na Série A, eu sei bem o modelo de jogo do António. Ele encaixou, acertou ali na saída do Yuri Alberto, encaixou o Romero por dentro, que é um jogador inteligente, sabe quebrar linhas, e o Wesley, que tem um individual, drible, quebra de linhas, movimentação constante com a condução de bola, driblador como poucos hoje no futebol brasileiro, Wesley é um dos principais jogadores nesse quesito do 1 para 1 do futebol brasileiro. O António conseguiu encaixar os três homens na frente, até mesmo com a saída do Pedro e a entrada do Mosquito, mudando características, dando muita verticalidade, velocidade, e uma sustentação por trás com Ranielle e Garro, que enxerga taticamente o jogo e não precisa de muito espaço, mapeia muito bem o jogo tanto do adversário quanto da equipe dele".

