Bia Haddad leva virada de número 1 do mundo e cai nas quartas em Madri

Beatriz Haddad Maia protagonizou uma grande virada no primeiro set do duelo com a número 1 do mundo, Iga Swiatek, mas não conseguiu conter a reação da favorita, que dominou as parciais seguintes e avançou às semifinais do WTA 1000 de Madri por 4/6, 6/0 e 6/2.

A brasileira, atual 14ª colocada do ranking, chegou a vencer cinco games seguidos, mas depois viu Swiatek somar oito games de forma consecutiva, mostrando um tênis mais sólido e paciente, errando menos e escolhendo melhor os momentos para agredir Haddad Maia.

Vice-campeã do torneio no ano passado, Iga avança para enfrentar nas semifinais a vencedora do jogo entre a americana Madison Keys e a tunisiana Ons Jabeur.

Como aconteceu

A vitória no primeiro set veio com uma impressionante virada. Iga vencia a parcial por 4/1 e parecia no controle das ações. Bia, no entanto, venceu todos pontos importantes a partir dali. Quebrou a polonesa de volta no sétimo game, saiu de 0/40 e confirmou o saque no oitavo e quebrou Iga novamente no nono. Depois, sacou e fechou o set em 6/4, após vencer cinco games seguidos.

A número 1 do mundo reagiu bravamente no segundo set e não deu chances à brasileira. Depois dos cinco games perdidos em sequência, Iga venceu seis seguidos, aplicou um pneu (6/0) e forçou o terceiro set.

Swiatek seguiu dominante no começo da parcial decisiva, e embora Bia tenha devolvido uma quebra de saque no terceiro game, sua reação não passou disso. Iga rapidamente abriu 4/1 e, desta vez, fechou as portas para uma nova virada da brasileira.

Em números

No primeiro set, Iga tava sete break points em três games diferentes, mas só conseguiu converter uma chance. Bia teve cinco oportunidades e aproveitou duas. A brasileira escapou de 0/40 e confirmou seu serviço no segundo e no oitavo games.

Bia venceu apenas um ponto no saque de Iga em todo o segundo set. A polonesa, por sua vez, melhorou seu aproveitamento de break points: converteu 3/7, quebrando a brasileira em três games consecutivos.

Quando abriu 2/0 no terceiro set, Iga chegou a oito games vencidos de forma consecutiva sobre a brasileira.