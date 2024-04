Zé Rafael treina em tempo integral na reapresentação do Palmeiras após Choque-Rei

O Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira após o empate contra o São Paulo pela quarta rodada do Brasileirão, no Morumbis. O Verdão teve uma novidade na atividade desta terça-feira, na Academia de Futebol.

O volante Zé Rafael treinou em tempo integral com o restante do elenco e está mais próximo de voltar aos gramados. Por uma lombalgia, ele não entra em campo desde o dia 7 de abril de 2024, quando o Verdão faturou o título do Paulistão frente ao Santos, no Allianz Parque.

Juntamente com o camisa 8, os jogadores que não foram titulares no Choque-Rei foram a campo e realizaram atividades técnicas com objetivos específicos. Os 11 iniciais, por sua vez, realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do centro de excelência.

Chave virada pro #VerdãoDoBrasil! ? Reapresentação na Academia de Futebol e início da preparação pra nossa estreia na Copa do Brasil! ? ? https://t.co/fxaSnT8IaD#AvantiPalestra pic.twitter.com/8HcYBLjVCl ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 30, 2024

Dudu e Bruno Rodrigues, por fim, deram sequência à programação individual com o Núcleo de Saúde e Performance. Com o resultado, o Palmeiras está com cinco pontos, na 12ª colocação do Brasileirão.

Agora, o Verdão foca no primeiro confronto da terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo-SP. A partida está marcada para acontecer às 21h30 (de Brasília) dessa quinta-feira, no Allianz Parque.