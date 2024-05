Corinthians procura atacante, mas descarta Deyverson e Romarinho

O Corinthians procura atacantes no mercado, mas não está interessado em Deyverson e Romarinho.

O que aconteceu

O Corinthians vê Deyverson e Romarinho disponíveis, mas não tem interesse. O Timão busca outro perfil de reforços.

Deyverson tem o aval do técnico António Oliveira, como publicou o Meu Timão. O português trabalhou com o centroavante no Cuiabá. Ele foi afastado do Dourado.

A diretoria, porém, não liberou a negociação com Deyverson, principalmente pela rejeição da torcida com o ex-palmeirense.

Romarinho está livre após o fim do contrato no Al-Ittihad, mas também está fora dos planos do Corinthians. O próprio atleta pensa em continuar no Oriente Médio.

O Timão pretende olhar para o futuro, sem se prender a destaques do passado, como é o caso de Romarinho. A informação foi inicialmente publicada pelo GE.

O Corinthians quer atacantes de velocidade e entende que está bem servido na função de centroavante com Yuri Alberto, Pedro Raul e Arthur Sousa.

O esforço será ainda maior se Wesley for negociado. O atacante recebeu diversas sondagens e está em alta na Europa.