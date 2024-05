Brasil é 100% na primeira rodada do qualifying de Roland Garros

Os quatro brasileiros que disputam o qualifying, torneio de acesso a Roland Garros, venceram na primeira rodada, realizada ontem e hoje em Paris. Laura Pigossi, Thiago Monteiro, Felipe Meligeni e Gustavo Heide estão, agora, a mais duas vitórias de conseguirem lugares na chave principal do torneio francês.

O primeiro a avançar foi o paulista Gustavo Heide, número 174 do mundo. O paulista, que entrou em quadra na segunda-feira, começou mal, mas superou de virada o eslovaco Lukas Klein (#118) por 1/6, 6/3 e 7/6(10/5).

Os outros três brasileiros só estrearam nesta terça-feira. Primeiro, Laura Pigossi (#119) passou fácil pela americana Elvina Kalieva (#206), fazendo 6/1 e 6/1. Mais tarde, Thiago Monteiro (#84) superou o boliviano Murkel Dellien (#222) por 6/4 e 6/1. Quase ao mesmo tempo, Felipe Meligeni (#136) derrotou o bósnio Nerman Fatic (#217) por 6/3 e 6/4.

Na segunda rodada, Pigossi vai encarar a polonesa Katarzyna Kawa (#180), enquanto na chave masculina Heide vai enfrentar o chinês Yunchaokete Bu (#189), Monteiro duelará com o francês Valentin Royer (#200), e Meligeni terá pela frente o vencedor do jogo entre o francês Thomas Faurel (#1947) e o tcheco Zdenek Kolar (#290).



A chave de Roland Garros é composta por 104 tenistas classificados pelo ranking, além de oito convidados e 16 tenistas vindos do qualifying. O Brasil tem Thiago Wild e Beatriz Haddad Maia classificados já para as chaves principais de simples. Os demais, que não estavam entre os mais bem ranqueados na data de fechamento, precisam disputar o qualifying.