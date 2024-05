Camisa conjunta agrada Inter e Grêmio, mas não para jogos oficiais

Do UOL, em Porto Alegre

A campanha lançada nesta terça-feira (21) por Inter e Grêmio pode ter mais um detalhe especial. Uma camisa conjunta lançada pelos dois rivais do Rio Grande do Sul, cujos fundos arrecadados sejam repassados para os atingidos pelas enchentes no RS. A ideia agrada os dois clubes, mas não para jogos oficiais.

O que aconteceu

Nesta terça, Grêmio e Inter lançaram uma campanha que tem por objetivo ceder espaços comerciais em troca de doações de empresas para os afetados pela tragédia climática no Estado. Em poucos dias, R$ 28,4 milhões já foram comprometidos.

Além disso, a dupla quer conquistar apoios fora do Rio Grande e convidou outros clubes brasileiros a usarem a braçadeira de capitão de seus times na cor roxa, que simboliza a união entre o vermelho do Inter e o azul do Grêmio.

As ações, porém, podem ganhar um novo capítulo com o lançamento de uma camisa conjunta. No entanto, o material não serviria para jogos oficiais.

Tanto vermelhos quanto azuis — no momento ambos roxos — enxergam com bons olhos a possibilidade da peça ser comercializada com fins solidários. Mas apenas como um produto promocional. A ideia ainda será debatida entre as direções.

Vale lembrar que Inter e Grêmio possuem acordos com fornecedoras de material esportivo diferentes. O Colorado veste Adidas, o Tricolor usa Umbro.

A ideia da camisa, se acontecer, se vingar, seria uma ação promocional da campanha. A identidade dos clubes, a marca, é mais forte para a campanha. Este é o objetivo. Uma camisa promocional que a camisa possa fazer uso, comprar, é uma ideia que surgiu e pode ser trabalhada, sim

Alessandro Barcellos, presidente do Inter