Avião de Leila Pereira faz nova viagem ao RS e volta a São Paulo com cerca de 100 animais resgatados

O avião da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez nova viagem a Caxias do Sul nesta terça-feira e levou a Caxias cerca de 30 veterinários, além de alimentos e medicamentos para animais. A aeronave da Placar retornou para Sorocaba, em São Paulo, com cerca de 100 animais resgatados.

Na semana passada, o avião já havia trazido 30 animais resgatados, depois de transportar cerca de cinco toneladas de mantimentos para o Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com as enchentes causadas por fortes chuvas no estado.

Hoje trouxemos mais 100 cães e gatos do RS. Quero agradecer a todos estes heróis e heroínas que estão nesta luta para salvar vidas!! ?????? pic.twitter.com/tTYSmUE5yv ? Leila Pereira (@leilapereiralp) May 21, 2024

Na ocasião, a aeronave também fez o transporte dos produtos arrecadados pelo Palmeiras. O clube disponibilizou alguns postos para arrecadação de suprimentos. As doações podem ser feitas no Allianz Parque (Portão A), nos centros de treinamentos do clube (Academia de Futebol I e II), nas escolas de futebol e em todas as lojas Palmeiras Store pelo Brasil.

Além disso, o Verdão também disponibilizou suas infraestruturas para uso de Grêmio, Internacional e Juventude. O Colorado mandará o jogo contra o Belgrano (ARG), pela Copa Sul-Americana, na Arena Barueri, em São Paulo (SP). A bola rola no dia 28 de maio, às 21h30 (de Brasília).

A mandatária do Verdão colocou seu avião à disposição para fazer "quantas viagens forem necessárias" para o Rio Grande do Sul com a finalidade de ajudar as vítimas das enchentes.