Afastada do comando do Vasco, 777 Partners emite nota sobre atraso dos direitos de imagem dos atletas

O pagamento dos direitos de imagem dos jogadores do Vasco está atrasado, depois do clube não depositar o valor na última segunda-feira. A 777 Partners, afastada do controle da SAF, se manisfetou sobre o ocorrido e criticou o clube associativo.

"A 777 Partners lamenta que o Vasco SAF, sob o comando do clube associativo, não tenha quitado no prazo os direitos de imagem dos atletas, pagamento que deveria ter sido feito na última segunda-feira (20)", disse em nota (confira na íntegra no final da matéria).

A empresa norte-america ainda garantiu que esse foi o primeiro atraso de pagamentos aos jogadores desde que comprou o Vasco, no começo do ano passado, e explicou que "a decisão liminar que temporariamente nos afastou do comando do Vasco SAF impediu que fizéssemos um aporte ponte, como feito no ano passado nesse mesmo período do ano, quando as receitas do futebol são mais baixas".

Por fim, a 777 ainda chamou, mais uma vez, de "aberração jurídica" a liminar que afastou o grupo do controle do Cruzmaltino, na última quarta-feira.

#HojeTemVasco ? ? Fortaleza

? Copa do Brasil

? Terceira Fase - Volta

? São Januário

? 21h30

? SporTV e Premiere

? VascoTV (pré-jogo e narração) Vem com o Vasco, vem com a Betfair! ?

?? https://t.co/wdHppBA8IG

?? 18+. Jogue com responsabilidade. T&Cs se aplicam.... pic.twitter.com/3flmaUg2BN ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 21, 2024

Confira a nota da 777 Partners na íntegra:

"A 777 Partners lamenta que o Vasco SAF, sob o comando do clube associativo, não tenha quitado no prazo os direitos de imagem dos atletas, pagamento que deveria ter sido feito na última segunda-feira (20). Foi o primeiro atraso de salários ou imagem com o elenco desde que assumimos a companhia, há 18 meses.

A decisão liminar que temporariamente nos afastou do comando do Vasco SAF impediu que fizéssemos um aporte ponte, como feito no ano passado nesse mesmo período do ano, quando as receitas do futebol são mais baixas.

Aproveitamos para tranquilizar os vascaínos, jogadores e funcionários, garantindo que tão logo a presente aberração jurídica seja revertida regularizaremos de imediato essa triste situação".