Brasileiros não obtém sucesso no terceiro dia do Mundial de Judô

Os quatro representantes brasileiros no Mundial de judô foram eliminados no terceiro dia da competição, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Com dois atletas competindo no masculino e duas no feminino, o melhor colocado, Guilherme Schimidt (81kg), parou nas oitavas.

Schimidt derrotou o esloveno Nece Herkovic na luta de estreia e avançou para a fase seguinte. Nas oitavas de final, contudo, foi superado por Bernd Fasching, da Áustria, por ippon, dando adeus à competição.

Na mesma categoria, o estreante Gabriel Falcão, de apenas 20 anos, foi superado pelo egípcio Abdelhraman Abdelghany. Gabriel estava melhor na luta até ser contra-atacado e sofrer um waza-ari, no golden score.

No meio-médio feminino (63kg). Ketleyn Quadros, que veio ao Mundial buscando pontos para assegurar sua vaga olímpica, encarou a cubana Maylin Del Toro Carvajal na primeira fase. A brasileira foi surpeendida com um contra-ataque ao tentar aplicar um golpe de braços e ficou em desvantagem de waza-ari, não conseguindo buscar a pontuação antes do tempo se esgotar.

Por fim, Nauana Silva fez uma luta parelha com a croata Iva Oberan e chegou a ter um waza-ari a seu favor retirado pela arbitragem de vídeo. Oberan, por sua vez, conseguiu fazer com que Nauana tocasse as costas lateralmente no chão, o que, após revisão de vídeo, foi dado como waza-ari para a croata, que venceu a luta.

O Mundial continua até o próximo sábado (25), com brasileiros lutando todos os dias. Os melhores resultados até o momento foram o quinto lugar de Daniel Cargnin (73kg) e os sétimos lugares de Natasha Ferreira (48kg) e Larissa Pimenta (52kg). Michel Augusto (60kg) caiu nas oitavas de final no primeiro dia de competição, mas conquistou a vaga olímpica para Paris.