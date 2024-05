Provável titular do São Paulo em ausência de Rafael saiu de rival de graça

O goleiro Jandrei deve ser o titular na ausência prolongada de Rafael, convocado por Dorival Jr para a Copa América.

O jogador chegou de graça liberado pelo rival Santos no fim de 2021. Ele tinha vínculo com o Peixe até o final do Paulistão de 2022, mas o clube do litoral aceitou a rescisão gratuita.

Jandrei já foi titular do time em boa parte da temporada 2022, somando 43 jogos. Ele ganhou a concorrência com Volpi, que acabou vendido em maio.

No entanto, Jandrei sequer terminou a temporada de 22 como titular: ele perdeu a vaga para Felipe Alves após falhar na semifinal da Copa Sul-Americana. Na ocasição, o São Paulo perdeu por 3 a 1 para o Atlético-GO, mas conseguiu reverter a vantagem no MorumBIS e avançou.

No início de 2023, mesmo com Jandrei e Felipe Alves, o Tricolor foi buscar Rafael. O goleiro ainda não tinha lastro como titular e passara anos na reserva do Cruzeiro e Atlético-MG.

Rafael supreendeu a todos ao ganhar rapidamente a posição. Esperava-se um concorrência tripla pela meta são-paulina, mas Rafael dominou o posto.

O atual titular pode ficar até nove jogos fora se o Brasil chegar à final da Copa América. Ele joga o clássico contra o Corinthians e se apresenta na seleção brasileira no dia 3 de junho; a final da competição ocorre em 14 de julho.

