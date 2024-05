Santos se reapresenta após folga e inicia preparação para enfrentar o América-MG

O Santos se reapresentou nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, após o elenco ganhar folga na segunda devido à goleada diante do Brusque, por 4 a 0, no domingo. O Alvinegro iniciou a preparação para o primeiro grande desafio na Série B, que acontece nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o América-MG, na Arena Independência.

A equipe chega para o confronto em grande fase na temporada. O Santos lidera a Série B com 15 pontos conquistados, mas vai enfrentar um América-MG que ainda não perdeu na competição. O Coelho ocupa a quarta posição com 12 unidades.

Para o duelo, o técnico Fábio Carille possui uma dúvida: João Schmidt. O volante teve constatada uma entorse no tornozelo direito após a goleada contra o Brusque e pode desfalcar o Peixe.

Os atacantes Guilherme, Julio Furch e Pedrinho, que se recuperam de lesão, são baixas certas. O lateral direito Aderlan pode pintar como novidade, uma vez que ele já vem treinando com o restante do elenco após cirurgia na mão direita.

O elenco do Santos volta a treinar na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. A equipe finaliza a preparação para o jogo na quinta, quando segue rumo a Belo Horizonte.