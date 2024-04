Goleiro Bento é prioridade da Inter de Milão para a temporada, diz jornal

De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, a Inter de Milão, que já levantou o título nacional de 2023/24 de forma antecipada, está com o nome de Bento no topo a lista para suceder o atual goleiro do clube, Yann Sommer, que tem contrato ativo somente por mais um ano. "A Inter quer Bento, mais ninguém" afirmou o periódico

Ainda de acordo com a Gazzetta dello Sport, "Bento pulverizou toda a concorrência nas análises dos nerazzurri", o que o fez se tornar o favorito da diretoria para chegar e já brigar pela titularidade.

Bento, de 24 anos, tem uma cláusula de rescisão avaliada em 60 milhões de euros (cerca de R$332 milhões na cotação atual), mas uma oferta de 20 milhões de Euros (cerca de R$110 milhões) seria suficiente para tirá-lo do Athletico-PR.

A única concorrência que a Inter poderá enfrentar por Bento é de clubes da Premier League. Se não conseguirem fechar com o brasileiro, os italianos irão optar por "soluções menores", mantendo Sommer como primeira opção indiscutível para a próxima temporada.

Yan Sommer, goleiro suíço de 35 anos, assumiu a titularidade após a venda de André Onana, no início da última temporada. Ele compõe a base de uma defesa muito sólida na meta da Internazionale, sendo crucial para a campanha da equipe na vigésima conquista da Serie A italiana.