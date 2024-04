Ex-United quebra perna de motociclista em acidente e pode ser preso

Nicky Butt, membro da famosa 'Classe de 92' do Manchester United, se envolveu em batida de trânsito e admitiu culpa.

O que aconteceu

Butt, enquanto dirigia acima dos limites de velocidade, colidiu com um motociclista. O episódio ocorreu na cidade de Burnley, no Reino Unido. O ex-atleta permaneceu no local para prestar socorros e escreveu uma carta com pedido de desculpas posteriormente.

A vítima teve sua perna quebrada no acidente. Andrew Fielden precisou ser submetido a operação cirurgica para inserção de hastes de metal, e ficou com hematomas graves.

O ex-jogador do United compareceu ao Tribunal de Magistrados de Blackburn nesta terça (30) e admitiu ter causado ferimentos. Butt alegou ter sofrido um "lapso momentâneo de concentração". Fielden, segundo a promotoria, não possui lembranças do acidente e só se recorda de chegar ao hospital com muita dor.

Butt pode ser setenciado a dois anos de prisão ou pagamento de multa de valor ilimitado. O julgamento ainda não possui data definida.

O ex-atleta está proibido de dirigir por prazo indeterminado. O advogado de defesa de Butt declara que a perda da carteira seria "extremamente inconveniente para ele e sua família", mas admite que esta é uma consequência proporcional ao caso.

Butt foi revelado pelo Manchester United em 1992, junto de David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary e Phil Neville. O volante defendeu a camisa dos Red Devils até 2004, conquistando 15 títulos, incluindo o Mundial de 1999 em cima do Palmeiras. Sua carreira como jogador se estendeu até 2011, com passagens por Newcastle, Birmingham e South China.

Butt e os outros membros da 'Classe de 92' atualmente são donos de 50% do Salford City. O time, da cidade de Manchester, deixou o status semiprofissional sob a gestão dos ex-atletas do United e disputa a quarta divisão inglesa. O ex-volante é diretor executivo do clube.