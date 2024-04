Palmeiras: Aníbal lidera desarmes e interceptações entre atletas da Série A

Na noite de ontem (29), o Palmeiras empatou em 0 a 0 com o São Paulo em duelo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Um dos destaques defensivos foi Aníbal Moreno, que tem sido peça fundamental para a equipe paulista comandada por Abel Ferreira.

O argentino, que chegou ao clube em janeiro deste ano, é o jogador da Série A com mais desarmes e interceptações somados (80) em 2024, de acordo com dados do Sofascore.

Aníbal Moreno não precisou de um período de adaptação, logo conquistou a confiança de Abel Ferreira e garantiu seu espaço no time titular. Neste ano, o volante disputou 23 dos 24 jogos do Palmeiras, começando 18 deles. Além disso, ele soma três gols, sendo um deles na final contra o Santos, no Allianz Parque.

O Palmeiras vive um bom início de temporada. O clube conquistou o Campeonato Paulista diante do Santos após fazer a melhor campanha da fase de grupos e é o primeiro colocado do Grupo F da Libertadores. Já no Campeonato Brasileiro, é o 12º colocado, com cinco pontos em quatro partidas.

Com Aníbal à disposição, o Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (2), pela terceira fase da Copa do Brasil. O time enfrenta o Botafogo-SP, às 21h30 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Atletas da Série A com mais desarmes e interceptações somados (Série A):