Volante do Botafogo, Tchê Tchê é internado para realizar exames por dor abdominal

O volante Tchê Tchê, do Botafogo, foi internado na última segunda-feira após sentir uma dor abdominal. O jogador irá realizar exames para investigar a situação e não tem previsão de alta.

Durante a vitória contra o Flamengo, pelo Brasileirão, o atleta, de 31 anos, entrou no segundo tempo. Em 2024, ele foi acionado por 19 vezes, com um gol marcado.

Com o resultado, o Botafogo assumiu a liderança do torneio de pontos corridos, com nove pontos. Em seu próximo compromisso no campeonato, o Alvinegro enfrenta o Bahia às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Nilton Santos.

Antes disso, o time de Artur Jorge duela contra o Vitória pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 19h dessa quinta-feira, no Rio de Janeiro.

No Botafogo desde 2022, Tchê soma passagens por São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG, Ponte Preta, Audax-SP e Boa Esporte no futebol brasileiro. No exterior, ele chegou a defender o Dínamo Kiev, da Ucrânia.