Sem Fernandinho, Athletico-PR divulga relacionados para ida da 3ª da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Athletico-PR divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Ypiranga-RS pela terceira fase da Copa do Brasil. O Furacão terá três desfalques para o confronto.

Pela sequência de jogos, o volante Fernandinho será poupado. Aos 38 anos, o experiente jogador disputou 17 jogos, com quatro gols e quatro assistências, em 2024.

Já o zagueiro Thiago Heleno segue em tratamento no Departamento Médico. Zé Vitor, por fim, por já ter defendido o Maringá na Copa do Brasil não pode jogar pelo Athletico-PR no torneio.

Vindo de empate contra o Juventude, o time busca um resultado positivo para começar com o pé direito a disputa por um lugar nas oitavas de finais. A bola vai rolar às 18h (de Brasília) dessa quarta-feira, no Colosso da Lagoa.

Essa será a estreia do Furacão na Copa do Brasil 2024. Comandado pelo técnico Cuca, o Athletico-PR busca o bicampeonato do torneio.

Veja a lista dos relacionados do Athletico-PR para o duelo:

Goleiros: Bento, Léo Linck e Mycael

Zagueiros:Kaique Rocha, Marcos André e Mateo Gamarra

Laterais:Esquivel, Fernando, Léo Godoy e Madson

Meio-campistas:Alex Santana, Christian, Erick, Felipinho, Gabriel, Nikão e Zapelli

Atacantes: Canobbio, Cuello, Julimar, Mastriani, Pablo e Romeo Benítez