Carille assiste vitória do Santos no Brasileirão sub-20 e cita importância de acompanhar a base

O Santos voltou a vencer no Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta terça-feira, o Peixe superou o Fluminense por 3 a 1, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do torneio. O técnico Fábio Carille acompanhou o embate de perto.

O treinador do profissional ficou em um dos camarotes do estádio. Ele pôde observar nomes como o zagueiro Samuel, o lateral esquerdo Souza e o atacante Enzo Monteiro, que já fazem parte do time de cima.

"Tem três jogadores que já treinam com a gente há muito tempo, que são o Samuel, Souza e o Enzo. Tem o Miguelito, que ainda não treinou comigo, mas fez uma parte da recuperação dele lá. Estamos de olho em tudo, não só nos jogos, mas acompanhamos os treinos quando eu posso, de todas categorias. É boa essa integração, é sempre importante estar perto. Tem meninos promissores que podem subir no futuro", disse Carille à Gazeta Esportiva.

O Tricolor Carioca saiu na frente, logo aos três minutos de partida, com Agner. O Alvinegro Praiano reagiu rápido e buscou o empate aos oito, com Felipe Laurindo. Cinco minutos depois, Miguelito virou. Aos 43, os mandantes ampliaram, com Gustavo Henrique.

Na etapa final, o Santos precisou apenas controlar o resultado para garantir o êxito.

Com o resultado, o Peixe subiu para a terceira colocação do Brasileirão sub-20, com 10 pontos. O Fluminense está em 16º, com quatro.