Gi Campiolo destaca competitividade no Brasileirão feminino e projeta Palmeiras x Real Brasília

O Brasileirão feminino 2024 está na metade da primeira fase e o Palmeiras ocupa a quinta posição, com . Atualmente, está na quinta colocação, a dois pontos do vice-líder e a seis da liderança, comprovando a paridade entre os adversários, que vem disputando as primeiras posições. A zagueira Gi Campiolo, que chegou nesta temporada para reforçar as Palestrinas, falou sobre o nível de competitividade da atual edição.

"Tem sido um campeonato bastante disputado e bem nivelado, o que exige muita atenção a cada jogo porque camisa não é garantia de vitória. Os jogos têm sido muito bons, as equipes muito bem preparadas e isso é positivo para o futebol feminino e é um ponto de atenção, de manter a concentração durante todo o jogo para não sermos surpreendidas", comentou Campiolo.

Nos próximos, o Palmeiras terá uma dura sequência. Na quinta-feira, enfrenta o Real Brasília às 10 horas (de Brasília), no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. Depois, vai a Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro no sábado, às 11 horas, em Nova Lima. A zagueira alviverde falou sobre a preparação para a maratona de jogos.

"Faz parte do calendário momentos assim na temporada, em breve com o Paulistão isso vai ser mais frequente e o objetivo então é estarmos todas preparadas. O planejamento tem sido neste sentido de estarmos todas prontas para quando a Camila precisar, quem entrar poder fazer bem o seu papel e manter nosso nível de atuação", afirmou a jogadora.

Próximo adversário, o Real Brasília vem fazendo boa campanha e atualmente é o nono colocado, na briga pela última vaga ao mata-mata. A palmeirense avaliou o que as Palestrinas podem esperar da partida:

"O Real Brasília vem crescendo na competição, é um time que sabe ser perigoso, cria boas chances também e é um time que sabe segurar o jogo quando precisa. Mas estamos focadas no nosso jogo, temos um elenco forte e com muita concentração vamos colocando em prática o que estamos trabalhando e buscando aproveitar que será uma partida em casa", finalizou Campiolo.