Após atraso no treino, John Kennedy é afastado no Fluminense novamente

O Fluminense comunicou nesta terça-feira que o atacante John Kennedy foi afastado novamente. O atleta havia sido reintegrado na segunda, mesmo tendo faltado no treino de domingo. Porém, chegou uma hora e 20 minutos atrasado no treinamento desta terça e foi afastado por tempo indeterminado.

O Fluminense informa que os atletas Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da Comissão Técnica. O atleta John Kennedy havia sido também reintegrado ao grupo na segunda-feira, mesmo tendo faltado ao treino de domingo, mas foi novamente... pic.twitter.com/8yJrtWtRSj ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 30, 2024

Além disso, o clube também comunicou que Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da Comissão Técnica.

Os atletas haviam sido afastados pelo Fluminense na terça-feira passada, por terem realizado uma festa na concentração do jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores ficaram de fora em duas partidas: empate com o Cerro Porteño em 0 a 0, no Paraguai, pela fase de grupos da Libertadores e derrota para o Corinthians por 3 a 0, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

John Kennedy se pronunciou e pediu desculpas aos torcedores do Tricolor Carioca nesta segunda-feira, porém foi afastado novamente após o atraso no treino desta terça.

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, pela terceira fase da Copa do Brasil.