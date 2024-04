Samuel Xavier tem fratura confirmada e desfalca o Fluminense

O Fluminense soltou uma nota em suas redes sociais nesta terça-feira (30) confirmando a lesão do lateral direito Samuel Xavier como uma fratura no pé direito. O clube não deu detalhes sobre o tempo estimado de recuperação do jogador de 33 anos.

Samuel Xavier ficou de fora da partida do último domingo contra o Corinthians, em que o Fluminense foi derrotado por 3 a 0, após sofrer com uma pancada no jogo anterior, contra o Cerro Porteño.

INFORMAÇÃO: O lateral direito Samuel Xavier passou por exame de imagem e teve detectada uma fratura no pé direito. Que seja uma boa recuperação, ídolo! Estamos com você. pic.twitter.com/aSWIEeHEfD ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 30, 2024

Guga deve assumir a titularidade do Flu nos próximos jogos. O próximo compromisso da equipe é diante do Sampaio Corrêa, na próxima quarta-feira (1), pela terceira fase da Copa do Brasil.

Em 2024, Samuel Xavier disputou apenas sete jogos no Fluminense, com duas assistências.