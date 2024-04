CBF tem recorde de receitas e quase iguala Flamengo; veja a origem da grana

Do UOL, no Rio de Janeiro

A CBF divulgou nesta terça-feira (30) o balanço financeiro de 2023. A entidade bateu recorde de receitas em mais um ano e por pouco não igualou o Flamengo.

O que aconteceu

A CBF contabilizou receita total de R$ 1,31 bilhão em 2023. O balanço foi aprovado pelas federações estaduais, em assembleia.

O Flamengo, clube que mais arrecada no Brasil, teve arrecadação bruta de R$ R$ 1,37 bilhão.

Os números da CBF superam em cerca de R$ 100 milhões de arrecadação na comparação com 2022.

A entidade, ao mesmo tempo, diz que investiu cerca de R$ 700 milhões no futebol. Isso envolve seleções, competições, arbitragem e federações.

Com isso, fechou 2023 com um superávit de R$ 238,4 milhões. Em 2022, o valor ficou em R$ 143,4 milhões.

A CBF fechou o ano com R$ 1,04 bilhão em caixa/aplicações financeiras.

Tivemos o melhor resultado de todos os tempos. Foi mais um recorde agora. Elevamos as nossas receitas para mais de R$ 1,3 bilhão. E um superávit de R$ 238 milhões. Isso mostra um trabalho não só de aumento das receitas, mas também do fomento ao futebol em toda a cadeia produtiva. Futebol feminino, de base, receitas destinadas a clubes de Série C e D. Isso vai fazer com que a CBF também possa desenvolver projetos de melhorias em todo o futebol, como gramados e iluminação. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, ao UOL

A arrecadação bruta da CBF se divide em três frentes:

Receitas operacionais: R$ 1,171 bilhão

Receitas financeiras: R$ 115,43 milhões

Outras receitas: R$ 26,7 milhões

Total: 1,314 bilhão

Quais as principais fontes

Houve uma mudança no eixo da origem do dinheiro da CBF. A verba de direitos de transmissão e comerciais superou a de patrocínio, que normalmente puxa o carro na arrecadação da CBF.

Em 2023, a CBF assinou novo contrato com a Copa do Brasil, por exemplo, e fechou novos acordos comerciais para competições que organiza.

Assim, arrecadou R$ 538 milhões com esse item, que, individualmente, passou a maior fonte de receita da entidade.

Os patrocínios tiveram uma ligeira queda em relação a 2022 — algo normal após uma Copa do Mundo. Mas a CBF também perdeu alguns parceiros.

De todo modo, esses contratos — alguns em dólar — geraram R$ 527,9 milhões para a CBF.

A entidade ainda contabilizou R$ 45,7 milhões com bilheteria e premiação das seleções.

Outros R$ 31,2 milhões chegaram via registros e transferências.

A conta tem R$ 18,4 milhões de legado da Copa do Mundo, sem contar R$ 9,2 milhões da CBF Academy.

Tivemos contratos que foram renovados e com valores melhores. Ano a ano. Os patrocinadores que são parceiros da instituição. Não teria nada disse se não tivesse a credibilidade da CBF. O papel da entidade é fomentar o futebol, melhorar em todos os níveis as questões relacionadas e bandeiras, como combate a racismo e discriminação. Vamos intensificar isso e faz parte da nossa proposta orçamentária. Estamos buscando mais patrocinadores e melhorando os contratos que já existem na instituição. Ednaldo Rodrigues

E para onde vai o dinheiro?

A CBF aumentou substancialmente os gastos com competições. Mas não na elite.

A despesa com a Série B saltou de R$ 44,9 milhões em 2022 para R$ 53,8 milhões em 2023.

Na Série C, o investimento pulou de R$ 46,9 milhões para R$ 52,1 milhões.

Na Série D, o salto foi de R$ 68,4 milhões para R$ 85 milhões.

Há aumento também no Brasileirão feminino, totalizando R$ 23 milhões — R$ 3 milhões a mais do que o ano anterior.

A CBF ainda classificou a linha de despesa "outras competições" como responsável por um investimento de R$ 114,6 milhões, contra os R$ 45 milhões de 2022 nesse mesmo item.