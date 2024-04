Corinthians: Grupo com Andrés pede esclarecimentos sobre acordo com VaideBet

Um grupo liderado por Andrés Sánchez protocolou a Romeu Tuma Junior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, um pedido de esclarecimento a respeito do acordo firmado com a VaideBet, patrocinadora máster do clube. Conselheiros da oposição pedem uma reunião extraordinária para a atual gestão explicar os detalhes do contrato.

No requerimento, ao qual a "Gazeta Esportiva" teve acesso, os conselheiros citam o encontro deles com o presidente Augusto Melo no Parque São Jorge para tratar do tema. Segundo o grupo, o presidente "afirmou categoricamente que foi a empresa que procurou o clube, que as tratativas comerciais foram realizadas por ele próprio e o Sr. Marcelo Mariano dos Santos, "Marcelinho" (diretor administrativo)".

Por outro lado, os conselheiros indicam uma contradição da atual gestão, já que, como a Gazeta Esportiva trouxe com exclusividade, o Corinthians se comprometeu a pagar R$ 25,2 milhões a um intermediário pelo acordo costurado com a VaideBet. A empresa citada como intermediadora tem como sócio-administrador Alex Cassundé, que foi inserido na equipe de campanha de Augusto Melo durante período eleitoral do clube, por indicação de Sérgio Moura, atual superintendente de marketing do Timão.

Devido à suposta contradição entre o que foi dito pessoalmente, em reunião, e o que foi noticiado pela imprensa, os conselheiros querem que o Conselho Deliberativo convoque a diretoria executiva para:

Esclarecer assuntos pertinentes sobre o contrato do clube com a VaideBet;

Esclarecer a relação da empresa intermediária com a campanha de Augusto Melo;

Apresentar comprovantes de pagamentos realizados pela VaideBet ao clube.

O requerimento já está em posse de Romeu, responsável pelo andamento do caso a partir de agora. Além de Andrés, assinaram o documento André Luiz de Oliveira (André Negão), Antônio Jorge Rachid e Jorge Kalil.

O pedido dos conselheiros da oposição por explicações da atual gestão foi realizado um dia depois da aprovação das contas de 2023, último ano de mandato de Duilio Monteiro Alves, no Conselho Deliberativo.