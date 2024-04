Pablo Maia se manifesta sobre lesão após ter ficado de fora do clássico contra o Palmeiras

Nesta segunda-feira (29) o São Paulo recebeu o Palmeiras no Morumbis e empatou por 0 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O volante Pablo Maia foi desfalque para o confronto após se lesionar no último treino antes do clássico contra o Alviverde. Em suas redes sociais, o jogador se manifestou sobre a lesão que sofreu e lamentou a sua ausência na partida.

"Não ter entrado em campo ontem (segunda-feira) para ajudar meus companheiros, por conta de uma lesão, foi uma sensação muito ruim. Mas agora é hora de erguer a cabeça, ter foco no meu tratamento, ficar 100% comprometido na minha recuperação, seguir todos os protocolos médicos e estar de volta o mais rápido possível. Enquanto isso, estarei apoiando meus companheiros de São Paulo durante esse período afastado dos gramados. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e carinho! Em breve, estarei de volta, ainda mais forte e guerreiro do que nunca", declarou o volante.

Instagram / @pablo_maia02

Pablo Maia teve uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. O problema não é considerado simples e pode ser caso de cirurgia. Se a intervenção cirúrgica for necessária, o jogador perderá a chance de ser convocado pela Seleção Brasileira para a Copa América e será desfalque em jogos do São Paulo pela Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Na atual temporada, o jogador de 22 anos disputou 18 partidas, sem marcar algum gol ou dar assistência, segundo o site Transfermarkt. Pablo se juntou a nomes como Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Rafinha (fratura na fíbula esquerda) e Lucas Moura (lesão na região posterior da coxa esquerda) no departamento médico do São Paulo.

O próximo jogo do São Paulo é contra o Águia de Marabá nesta quinta-feira (02), em Belém, às 19h30 (de Brasília), pela 3ªfase da Copa do Brasil.