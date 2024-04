Corinthians encerra preparação para jogo contra América-RN pela Copa do Brasil

O Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o América-RN, na manhã desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. António Oliveira e sua comissão técnica fizeram os ajustes finais visando o confronto válido pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Para o jogo que será disputado em Natal, o Corinthians tem alguns desfalques. O lateral esquerdo Diego Palacios, em reta final de recuperação de artroscopia no joelho, deve seguir como desfalque, assim como o meia Igor Coronado, que adquiriu trauma no quadril direito. Yuri Alberto, com tendinite de bíceps femural da perna esquerda, e Pedro Henrique, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, também são baixas certas.

Outras ausências confirmadas são as de António Oliveira e Rodrigo Garro. O técnico e o meia estão suspensos e só estarão liberados para o jogo de volta, na Neo Química Arena. Um possível retorno é o do zagueiro Gustavo Henrique, que recentemente adquiriu dengue, mas acelerou sua recuperação no CT.

Assim, o provável Corinthians que enfrenta o América-RN tem: Cássio; Fagner, Félix Torres, Cacá (Gustavo Henrique) e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Guilherme Biro (Fausto/Paulinho); Wesley, Romero e Pedro Raul (Gustavo Mosquito).

O duelo contra o América-RN será nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Arena das Dunas. A volta da eliminatória está marcada para o dia 21 de maio, na Neo Química Arena.

Veja como foi o treino

Os trabalhos do dia começaram na academia do CT, com uma ativação física. Depois, os atletas foram ao aquecimento no campo e, em seguida, tiveram uma atividade tática e de bolas paradas ofensivas e defensivas sob as orientações do técnico António Oliveira.

Antes do fim, houve ainda um treino de enfrentamento em campo reduzido e uma movimentação de finalizações.