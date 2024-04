Serginho celebra volta ao Santos e revela papo com Neymar: 'Apoiou muito'

Do UOL, em Santos (SP)

Nesta terça-feira, Serginho foi oficialmente apresentando como jogador do Santos. O meio-campista comentou sobre o sentimento de voltar ao clube onde fez as categorias de base e celebrou a nova oportunidade.

"Sempre tem um carinho especial em poder voltar ao clube que me revelou, onde cheguei como criança. Não só profissionalmente, mas aprendi muito como pessoa, virar um ser humano Estou muito feliz de voltar, de ter passado por mãos de pessoas que tenho um carinho grande, como o Lima. A expectativa de voltar depois de muito tempo é muito grande, motivação lá em cima. Fico feliz por fazer parte dessa reconstrução. Espero poder ajudar", disse.

"Já vesti essa camisa e sei como é. Fui criado com grandes jogos, independe se foi na base. Sei do tamanho da importância do tamanho dos jogos. Só tenho a agradecer. Está sendo maravilhoso e espero desfrutar ao máximo", ampliou.

Formado no Peixe, o atleta teve sua primeira oportunidade como profissional no Alvinegro Praiano, em 2010, mas não conseguiu se firmar. Na época, ele dividiu os gramados com Neymar e construiu uma amizade com o ídolo alvinegro.

"Na hora que deu tudo certo a gente se falou, ele me deu muito apoio, disse que vou ser feliz aqui. A gente veio junto para cá, crescemos juntos. Espero dar alegria a ele e ao Santos", contou.

Serginho também soma passagens por Red Bull Brasil, Oeste, Palmeiras, Kairat, do Cazaquistão, Ceará, Matsumoto Yamaga, do Japão, Daegu, da Coreia do Sul, Paysandu e Portuguesa.

"Aprendi muito lá fora, sobre intensidade, hoje o futebol está muito intenso, algo que a Série B pede. Nosso time vem fazendo isso. Foi fácil de encaixar no estilo de jogo, nos treinos. Espero que dê certo, que a gente se entrose o mais rápido possível para continuar com as vitórias", declarou.

O meia chegou ao Maringá no início de 2023. Ele disputou 52 jogos e balançou as redes 12 vezes, além de ser eleito o melhor meia do Campeonato Paranaense deste ano.

"Eu não vinha me destacando apenas no Maringá. Nas outras equipes eu também tinha bons números. Isso são coisas positivas, deu certo para o Santos olhar com bons olhos. Espero continuar, manter e ajudar o Santos", finalizou.

Agora, Serginho chega ao Santos para reforçar a equipe na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A sua contratação foi um pedido do técnico Fábio Carille. Ele assinou contrato de empréstimo válido até o final da temporada.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), contra o Guarani, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.