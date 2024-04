Adversários na Copa do Brasil, Vasco não vence o Fortaleza no Ceará desde 2003

O Vasco vai visitar o Fortaleza, nesta quarta-feira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil e, de quebra, tentar encerrar o tabu de não vencer o Tricolor no Castelão desde 2003.

Nesse período, o dois clubes se enfrentaram no Ceará em seis oportunidades, com três vitórias do Fortaleza e dois empates. O jogo mais recente foi na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o clube nordestino venceu por 2 a 0.

A última vitória vascaína diante do Fortaleza, no Castelão, aconteceu no Brasileirão de 2003. Quando Marcelinho Carioca marcou o único gol da partida.

Próximo jogo do Vasco da Gama.

Por outro lado, o Vasco nunca perdeu do Fortaleza jogando em São Januário. Em nove jogos, foram seis triunfos cariocas e três empates.

Em toda a história do confronto, os dois times se enfrentaram 18 vezes, com oito vitórias do Vasco, quatro vitórias do Fortaleza e seis empates.

A partida desta quarta-feira acontece às 19 horas (de Brasília). O jogo de volta está marcado para o dia 21 de maio, às 21h30, no Rio de Janeiro.