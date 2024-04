Gabigol usou matéria do UOL como argumento para conseguir efeito suspensivo

Gabigol usou uma matéria publicada pelo UOL no início do mês como um dos argumentos de sua defesa no CAS (Corte Arbitral do Esporte) para conseguir o efeito suspensivo do gancho de dois anos por tentativa de fraude do exame antidoping. A informação foi confirmada pelo colunista André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, uma matéria de sua autoria foi anexada ao processo pela defesa de Gabigol. Com o efeito suspensivo, o atacante do Flamengo está liberado para voltar a jogar até o julgamento do recurso apresentado ao CAS, ainda sem data.

Foi uma matéria que recebi informação de uma pessoa dizendo assim: 'olha, o Gabigol vai se movimentar para tentar o efeito suspensivo'. Ia ter as finais dos estaduais, ele não estava jogando, iniciaria o Brasileiro, a terceira fase da Copa do Brasil, Libertadores, e até uma possibilidade de Copa América, já que o Gabigol sonha com a seleção brasileira e o Dorival Jr conhece muito o Gabigol, teria essa possibilidade, já que o Dorival está sempre no Maracanã vendo os jogos do Flamengo. Então, para fundamentar sua defesa, o Gabigol entendia que estava sendo prejudicado pelo tempo parado já que o recurso, o julgamento do recurso, ainda não tem data, continua sem data para acontecer, que isso esportivamente estava atrapalhando o Gabigol. Eu consegui confirmar a informação e publiquei a matéria com esses elementos que o Gabigol usaria na sua defesa, para tentar esse efeito suspensivo no CAS.

Aí eu soube de bastidor que a matéria saiu antes da entrada do pedido que o Gabigol fez, e essa matéria acabou sendo anexada ao processo para os argumentos. Então, a defesa do Gabigol viu a matéria e falou: 'opa, já tenho até publicidade na mídia'. Um termo que é muito usado pelos advogados e pelo pessoal do Direito, que isso já seria público e estaria atrapalhando o jogador dentro de campo, na impossibilidade de poder até treinar no Flamengo. Essa matéria do UOL foi usada como argumento na defesa do Gabigol, e isso deixa a gente muito feliz aqui no De Primeira. André Hernan

