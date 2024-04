Com dois títulos em 4 meses, Beraldo celebra sequência e sonha alto no PSG

O empate por 3 a 3 com o Le Havre no sábado (27), pela 31ª rodada da Ligue 1, adiou em um dia a celebração do PSG, que só confirmou seu 12º título francês neste domingo (28), quando o vice-líder Monaco foi derrotado pelo Lyon. A conquista dos parisienses reforça o bom início do zagueiro brasileiro Beraldo na Europa.

Em apenas 4 meses no novo clube, o ex-são-paulino já soma dois títulos, uma inédita convocação para a Seleção Brasileira e ainda vive a expectativa pelas semifinais da Champions League, nesta próxima quarta-feira, contra o Borussia Dortmund.

"Eu não poderia pedir por um início melhor. Ser campeão duas vezes em tão pouco tempo é uma ótima sensação", resumiu o brasileiro de 20 anos. O duelo contra os alemães é aguardado com ansiedade: "Claro que comemoramos essa conquista, mas é inevitável que a nossa cabeça já esteja concentrada na Champions, que é o nosso grande sonho", comentou o jogador.

Anunciado pelo clube francês no dia 1º de janeiro, Beraldo fez sua estreia apenas dois dias depois,



na final da Supercopa da França, e, logo de cara, levantou seu primeiro troféu pela nova equipe. Desde então, ele tem sido presença constante no time: dos 24 jogos que o PSG disputou no período, o zagueiro esteve em campo em 19, sendo titular em 17 ocasiões e marcando dois gols.

"Eu sabia que tinha que aproveitar as chances, então me preparei muito física e mentalmente para



corresponder. O professor Luis Enrique e o elenco têm me passado muita confiança e eu tenho



certeza que esse é só o começo", afirmou Beraldo.

Se em 2023 o jovem jogador foi um dos protagonistas da inédita conquista da Copa do Brasil, pelo



São Paulo, agora ele quer romper mais um tabu ao ajudar o clube francês a conquistar sua primeira Champions League. E os objetivos para um semestre perfeito de Beraldo não param por aí. Em maio, o Paris Saint-Germain enfrentará o Lyon pela final da Copa da França, e em junho, o técnico Dorival Junior anunciará a convocação da Seleção Brasileira para a Copa América.

"Eu vivo um sonho por vez. Quero desfrutar de cada momento e assim me preparar para cada novo passo que eu dou. Estou realmente muito feliz com tudo que estou vivendo nesse semestre, mas os maiores objetivos sem dúvidas são os que ainda estão por vir e é neles que eu estou concentrado", concluiu Beraldo.