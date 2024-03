Após três dias de folga, Corinthians se reapresenta sem António Oliveira no comando

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava, na tarde desta segunda-feira, para seguir com a preparação para o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. O grupo voltou aos treinos após folgar por três dias consecutivos. As atividades não contaram com a presença do técnico António Oliveira, liberado pela diretoria para resolver assuntos pessoais.

O Timão também atualizou a situação médica de Maycon. O jogador sentiu um desconforto antes do duelo contra o São Bernardo e realizou exames nesta segunda-feira, sendo diagnosticado com uma lesão no músculo retofemural da coxa direita. O volante já iniciou tratamento no departamento médico do clube.

Os jogadores iniciaram as atividades na academia do CT e, em seguida, foram ao gramado para o aquecimento. O treinamento do dia, assim, foi comandado pela comissão técnica do português. António Oliveira, porém, estará de volta já nesta terça-feira para preparar o time.

Em seguida, os profissionais da comissão organizaram um treino de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido no campo. Os trabalhos desta terça-feira foram finalizados com um treino de enfrentamento.

O elenco corintiano volta aos treinos nesta terça-feira, no turno da manhã. Na quarta-feira, o trabalho será realizado em dois períodos, de manhã e também à tarde. Na quinta, novamente fazem treinamento pela manhã. O período será importante para recuperar os lesionados. Além de Maycon, Igor Coronado, Diego Palacios, Fausto Vera e Paulinho estão no DM.

Durante esta data Fifa, o Timão ainda terá mais dois desfalques nos treinos: Romero e Félix Torres. Os dois foram convocados por suas respectivas seleções, Paraguai e Equador, para a disputa dos amistosos de março. Assim, devem voltar ao clube após o fim do período.

O Alvinegro Paulista também já tem um compromisso praticamente certo. Os comandados de António Oliveira devem realizar um jogo-treino contra o Santos, possivelmente nesta semana, na Vila Belmiro. O objetivo é evitar que a equipe perca ritmo durante este período sem partidas. Com isso, o Corinthians volta a campo apenas em meados de abril para disputar uma partida oficial.