Menina ou menino? Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam sexo do bebê

Ludmilla e Brunna Gonçalves esperam uma menina. Bebê é a primeira filha da cantora e da dançarina

O que aconteceu

Na tarde desta terça-feira (17), Lud e Brunna reuniram familiares e amigos para descobrirem o sexo do primeiro filho. A gestação é carinhosamente apelidada de Numa Baby e Baby Brumilla pelos fãs.

Após uma roda de samba, aconteceu o momento mais esperado: a revelação anunciada em um palco forrado de flores e balões, onde Ludmilla e Brunna ficaram posicionadas no centro. Vestidos de branco, os convidados formaram um círculo e acompanharam a contagem regressiva que culminou em um espetáculo de efeitos visuais, fumaça e tinta rosa, revelando que o bebê é uma menina.

A gravidez de Brunna Gonçalves roubou as atenções no último Numanice, realizado no dia 8, no Rio de Janeiro. Mamãe de primeira viagem, Ludmilla não escondia a felicidade. "Eu vou ser mãe", disse ela em diversos momentos da apresentação. No entanto, o casal disse não saber o sexo do bebê. "Como vocês fazem parte da nossa vida, nós queremos contar que seremos mãe de... Só no dia 17", brincou a cantora.