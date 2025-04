Woody Harrelson explica porque rejeitou 'White Lotus'; veja cachê do elenco

Woody Harrelson, ator conhecido por seu papel como Haymitch na saga "Jogos Vorazes", explica que negou papel na série de sucesso "White Lotus" por problemas de agenda. Anteriormente, havia sido reportado que a recusa foi motivada por cachê.

O que aconteceu

Harrelson faria o papel de Frank na série. O ator, que também estrela em longas como "Triângulo da Tristeza" e "Três Anúncios para um Crime", iria interpretar o amigo que o personagem de Walton Goggins encontra na Tailândia, locação desta temporada da série —o papel acabou ficando com Sam Rockwell.

O ator disse ao Daily Beast que a gravação entrou em conflito com "minhas férias de família". "Eu estava pronto para fazer 'The White Lotus' e estava muito animado. Infelizmente, o cronograma de produção deles mudou e entrou em conflito com as minhas férias de família que já estavam planejadas, me forçando a tomar uma decisão muito difícil".

Anteriormente, havia sido reportado que Woody Harrelson recusou o papel por causa do cachê. De acordo com The Hollywood Reporter, o ator teria dito não para o papel por não conseguir chegar em um acordo sobre sua remuneração.

Todo o elenco de "The White Lotus" recebe o mesmo cachê. Segundo o Hollywood Reporter, cada ator recebeu US$ 40 mil (cerca de R$ 230 mil) por episódio. Quem participou da temporada toda, recebeu US$ 320 mil, o que corresponde a cerca de R$ 1,8 milhão.