Maria Gal tem acidente com figurino no Caldeirão: 'Soltou esse peitão'

A atriz e apresentadora Maria Gal participou do quadro Caldeirokê no Caldeirão do Mion, nesse sábado (5). Durante uma das apresentações, Gal se empolgou e quase mostrou mais do que queria, rindo muito com o pequeno acidente.

O que aconteceu

Maria Gal estava usando um macacão tomara-que-caia. Sem alças, a atriz estava dançando durante a apresentação de "Dançando Calypso", da Banda Calypso, e - ao descer das costas de Fábio Porchat - quase que mostrou um de seus seios.

"Soltou esse peitão". Em meio a risadas, sua colega Fabiana Karla olhou para trás e se chocou, soltando, no ritmo da música, "Soltou esse peitão", enquanto Maria Gal segurava o riso.

Gal, Karla e Suzana Pires estavam lá para promover o filme "Câncer com Ascendente em Escorpião". O novo filme das três atrizes conta a história de uma professora de matemática que enfrenta um diagnóstico de câncer de mama.