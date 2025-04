Maria de Fátima é humilhada de pior maneira possível em 'Vale Tudo'

No capítulo de segunda-feira (7), da novela "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima pede a Raquel que se mantenha afastada de sua vida. Ivan aluga um quarto no apartamento de Rubinho.

Maria de Fátima descobre que César fugiu levando seu dinheiro. Ivan questiona o sistema de lançamento das notas da TCA para Luciano. Celina e Eugênio elogiam Helena.

Marco Aurélio reclama do jeito de Tiago para Renato. Solange e Sardinha comentam decidem procurar alguém para dividir o aluguel do apartamento. Eunice e Bartolomeu convidam Leila e Bruno para morar com eles. Ivan aconselha Raquel a cuidar mais de si. Bartolomeu aparece de surpresa no trabalho de Ivan.

Bernardo expulsa Maria de Fátima e Franklin de seu apartamento. Raquel e Poliana presenciam Maria de Fátima sendo humilhada.