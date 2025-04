Ex-ator de Hollywood é acusado de abusar sexualmente de adolescente

William Schaub, 56, foi indiciado por aliciamento de menores e abuso sexual contra uma de suas alunas em uma escola de Naperville, cidade em Illinois, nos Estados Unidos. Antes de ser professor, ele atuou em filmes e séries de Hollywood.

Entre seus trabalhos mais famosos estão os filmes "Momento Crítico", de 1996, "The Setting Son", de 1997, e "17 Outra Vez", de 2009 — um de seus últimos papéis.

Saiba mais:

Ex-ator foi preso na última quinta ao parar o carro em um semáforo. Ele foi liberado um dia depois para responder ao processo em liberdade, de acordo com documentos divulgados pela ABC.

Investigação apontou que ele trocou mensagens e teve "contato físico inapropriado" com uma estudante. Eles teriam mantido uma conversa de novembro até março e tiveram e se encontraram pessoalmente ao menos uma vez, em dezembro.

Schaub foi liberado sob monitoramento eletrônico. Ele está proibido de entrar em contato com a vítima ou qualquer testemunha.

Além disso, ele não pode voltar à escola em que dava aula. O distrito responsável pela contratação do ex-ator —e agora professor— afirmou que faz a checagem de antecedentes criminais antes das admissões e, agora, está cooperando com a polícia.

A denúncia que deu início às investigações foi feita pela própria escola. "No início de março, o distrito escolar 2004 recebeu uma pista anônima de que um de seus professores, Will Schaub, tinha interações inapropriadas com ao menos uma aluna", disse o comandante da polícia loca, Rick Krakow, à ABC.

Defesa alega que Schaub é inocente. "Ele está abalado por essas alegações muito sérias, se declarando inocente. Ele está sobrecarregado, mas feliz que hoje será solto para lutar contra essas alegações", disse o advogado Robert Edelstein ao site local.

Até o momento, não existem informações sobre possíveis outras vítimas.