BBB 25: Guilherme e Diego se abraçam após etapa do Monstro: 'Parabéns!'

Guilherme, 27, demonstrou se alegrar por Diego Hypolito, 38, ter cumprido com louvor mais uma etapa de seu Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O fisioterapeuta abraçou o ginasta e o parabenizou pela vitória. "Parecia que eu ia ter um negócio! Meu Deus do céu, que bom, parabéns!", declarou. "Obrigado", respondeu Diego.

Momentos antes, Daniele Hypolito, 40, confessou a Guilherme que chegou a incomodar Diego com suas sugestões durante a prova. "Quando eu via que estava muito aberto, falava: 'Fecha um pouquinho'. Aí, quando ele pediu 'por favor', não falei mais nada. Mas acho que ele foi lembrando [no decorrer da prova] da base fechada."

Guilherme, por sua vez, acredita que Diego fez bem em pedir silêncio aos colegas que o acompanhavam. "Já tinha percebido, mas, como você é uma pessoa com quem ele ter maior intimidade, aí conseguiu expressar. E foi bom, porque aí todo mundo viu que ele precisava daquele momento consigo mesmo."

