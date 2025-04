BBB 25: Dani conta a Diego que se ofereceu para o Paredão a fim de poupá-lo

Daniele Hypólito, 40, revelou a Diego Hypólito, 38, que se sacrificou no Paredão do BBB 25 (Globo) em favor dele.

O que aconteceu

A ginasta contou ter orientado Joselma, 54, a sugeri-la para a berlinda se necessário para que Diego não fosse emparedado. "Eu conversei com a dona Delma, porque eu não queria ver você no Paredão. E eu sabia que a única pessoa, além de você e do Vini que ele toparia, seria eu. E aí eu falei com ela: 'Delma, você luta até o Tadeu falar alguma coisa... Se o Tadeu falar que você está no Paredão por causa disso, pode falar meu nome, com paz no coração'."

Daniele deixou claro que, caso isso não tive acontecido, Maike, 30, teria querido colocar o irmão dela na berlinda. "Eu falei: 'Pode falar meu nome com tranquilidade, porque eu não quero ver meu irmão no Paredão de novo'. E não deu outra: o nome que ele tinha falado não era nem o meu, era o seu."

Diego ficou comovido com o gesto da irmã e entendeu que faria sentido o representante comercial querer emparedá-lo. "Mas eu tenho muito mais embate com ele. O certo seria ir eu mesmo, Daniele."

