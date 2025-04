Bruna Biancardi exibe barrigão de grávida em vestido com transparência

Bruna Biancardi, 30, participou de um evento em São Paulo hoje.

O que aconteceu

Grávida da segunda filha com Neymar, ela exibiu o barrigão. Bruna escolheu um vestido marrom justinho com transparência nas pernas.

Ela palestrou no evento. Tratava-se de um festival de influência e marketing digital no Shopping JK Iguatemi, estabelecimento de luxo na Zona Oeste da capital paulista.

Bruna posou sorridente para fotos. Mãe de Mavie, de um ano, ela está grávida de Mel.

Recentemente, Bruna e Neymar enfrentaram boatos de crise na relação. No mês passado, houve rumores de que o jogador teria traído a namorada numa festa com prostitutas. Em seguida, no entanto, Neymar e Bruna promoveram um encontro de casais cristãos em sua mansão em Santos.