BBB 25: Dani amplia 'vantagem' sobre João Pedro em nova parcial enquete UOL

Daniele Hypolito, João Pedro e Maike são os candidatos a deixar o BBB 25 no 13º Paredão da temporada.

O que aconteceu

A ginasta segue invicta na liderança da enquete UOL, com 46,1% dos votos. É um pouco mais do que os 45,51% que ela ostentava na parcial anterior, publicada duas horas atrás.

João Pedro, por sua vez, continua com o mesmo segundo lugar, mas com rejeição ligeiramente menor: 43,54%. Na parcial das 14h, o percentual de votos dos leitores para ele era de 43,62%.

Por último, Maike permanece com pouquíssimas chances de deixar o BBB nesta eliminatória. O representante comercial exibe apenas 10,36% de rejeição dos leitores, uma fatia muito menor da que enfrentam seus rivais.

