Orlando Morais se declara para Glória Pires: '37 anos de estrada'

Orlando Morais e Glória Pires completaram 37 anos juntos. O cantor usou as redes sociais hoje para se declarar para a amada em uma postagem.

O que aconteceu

Orlando Morais se declarou para Glória Pires no Instagram. O músico postou uma foto ao lado da esposa. "37 anos juntos. Estávamos tão longe um do outro e o mundo achou de nos achar. Nos colocou frente a frente e a gente sem saber, de repente, nos descobrimos no olhar."

Hoje fazemos 37 anos de estrada, união, liberdade. De tombos, alegrias, saudades. De filhos, família, vontades.

Orlando Morais

Casal está junto desde 1987. "Olhamos tão sem saber, sem saber onde ia dar. Esparramamos nossas vidas em uma estrada quase sempre colorida e começamos a desenhar", continuou ele na declaração. A atriz e o músico são pais de Antônia, Ana e Bento.