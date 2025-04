Robert Trebor, de 'Xena: A Princesa Guerreira', morre aos 71

O ator americano Robert Tremor, conhecido por seu papel nas séries "Xena: A Princesa Guerreira" e "Hércules: A Lendária Jornada", dos anos 90, morreu no início de março - sua esposa só informou a imprensa neste sábado (5).

O que aconteceu

Robert morreu devido a uma sepse. O ator, que foi diagnosticado com leucemia em 2012 e passou por um transplante de células-tronco alguns anos depois, morreu das complicações causadas por uma sepse, também conhecida como uma infecção generalizada.

O ator interpretou papéis como o serial killer Son of Sam, e atuou em peças na off-Broadway. Robert Trebor atuou como o serial killer no filme "Out of the Darkness", onde contracenou com Martin Sheen, e, ao mesmo tempo, estrelou na peça "The Crate Those" em Nova York.

Trebor ficou muito conhecido por seu papel Salmoneus em "Hércules". O personagem, um mercador que "tenta ser uma boa pessoa", como o próprio descreveu, conquistou os públicos e veio aparecer em "Xena" também.

No obituário divulgado pela esposa Deirdre Hennings, ela diz que o ator fará "muita falta". "O talento, o humor, a energia e o entusiasmo do sr. Trebor farão muita falta a todos que o conheceram, especialmente à sua esposa", escreveu ela no obituário ao The Hollywood Reporter.