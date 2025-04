BBB 25: Vinícius orienta Dani na cozinha e ganha elogio de Delma: Sabe tudo

Vinícius, 28, ganhou elogios de Joselma, 54, ao auxiliar Daniele Hypolito, 40, na cozinha do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O promotor de eventos orientou a ginasta na preparação de um bolo. Ele mesmo não poderia pôr a mão na massa, porque os ingredientes da receita estão restritos ao VIP, e Vinícius se encontra agora na xepa.

Joselma assistiu à 'mentoria' do baiano e o elogiou em conversa com João Pedro, 22. "Vinícius sabe fazer tudo", brincou a sogra de Guilherme, 27. "Ele sabe tudo. O que ele não sabe fazer é novidade pra nós", concordou o outro.

O irmão de João Gabriel, 22, recordou que ele mesmo já ganhou lições de culinária de Vinícius. Na ocasião, o ex-parceiro de jogo de Aline, 32, ensinou João Pedro a cortar uma cebola.

