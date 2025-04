Larissa Manoela brinca que ofereceu foto para não reprovar ao tirar CNH

Após vídeo dela dirigindo viralizar, nessa sexta (4), Larissa Manoela respondeu uma dúvida de um fã no X, antigo Twitter, sobre como famosos tiram a habilitação — ela aproveitou para brincar que só foi aprovado porque tirou foto com o examinador.

class="twitter-tweet"> lang="pt" dir="ltr">Passei e ainda deixei o carro morrer no fim da prova pq o moço que tava acompanhando falou: PARA AQUI. POSSO TIRAR UMA FOTO COM VC? E eu disse: SÓ SE VOCÊ NÃO ME REPROVAR AGORA kkkkkcry. Eu fiquei mais nervosa que ele -- Larissa Manoela (@larimanoela) twitter.com/larimanoela/status/1908332296173662218?ref_src=twsrc%5Etfw">April 5, 2025

O que aconteceu

Segundo Larissa, o examinador quis uma foto com ela no fim da prova. "Passei e ainda deixei o carro morrer no fim da prova porque o moço que tava acompanhando falou: 'Para aqui. Posso tirar uma foto com você?'".

A atriz brincou que só topou tirar a foto "se você não me reprovar agora". Dizendo que ficou muito nervosa no momento, ela revelou que fez um 'acordo' para garantir que ainda iria passar no exame.

Larissa Manoela estava respondendo a um fã que queria saber "como será que os famosos tiraram a habilitação, legalmente falando?". Dizendo que "nem f*dendo que a Larissa Manoela passou pela mesma humilhação que eu fazendo prova prática do Detran", o internauta recebeu sua resposta da atriz.