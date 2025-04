BBB 25: Família comenta atitude de Dani Hypolito de se oferecer ao Paredão

Edson Hypolito e Fábio Castro, irmão e marido de Daniele Hypolito, respectivamente, comentaram a atitude da ginasta de se oferecer para o 13º Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na última formação de Paredão, Daniele se ofereceu para ao ir ao Paredão no lugar do irmão, Diego. A decisão mobilizou a família da ginasta, que se manifestou sobre o ocorrido.

Com exclusividade a Splash, Edson Hypolito exaltou a postura da irmã no jogo — destacando que sente orgulho por ela seguir fiel aos seus valores: "Temos muito orgulho da Dani. Ela tem sido fiel a quem é aqui fora: uma mulher doce, extremamente educada e que sim, sabe se posicionar do seu jeito. Sempre com cuidado e pensando em como as suas palavras vão impactar os outros."

Edson ainda explicou a motivação por trás da decisão da atleta: "A Dani e o Diogo, como todos os irmãos, têm seus desentendimentos e discordam em algumas coisas, mas fazem de tudo um pelo outro. Essa atitude da Dani foi justamente para proteger o Diego. Ela resolveu arriscar a sua permanência na casa para que ele não enfrentasse mais um Paredão seguido."

Por mais que algumas pessoas tenham interpretado mal o fato de ela ter se colocado à disposição para ser votada, ela fez isso por ele [Diego]. Maike e Delma teriam duas opções de voto, de acordo com as conversas: Diego e Dani. E a Dani não queria ver o irmão no Paredão novamente. Edson Hypolito

Já Fábio Castro, marido de Daniele, reforçou a coragem da esposa dentro do jogo: "A Dani tem um coração gigante. Ela não queria que o irmão fosse para o Paredão de novo. O BBB é muito importante para ela e, para mantê-la na casa, somos 'Fora João Pedro'."

