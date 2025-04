BBB 25: gêmeos fazem serenata para Renata e Maike: 'Isso você não pensa'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Enquanto se arrumam para a festa, João Pedro e João Gabriel fazem serenata para Maike e Renata no BBB 25.

O que aconteceu

Os gêmeos fizeram uma nova versão para a música "Teste da Mãozinha", de Hugo e Guilherme com Henrique e Juliano. "Essa história é de duas pessoas que se encontram no BBB, transformação sua vida, mas aí essa pessoa te ignora. Isso você não pensa", inicia João Pedro.

Maike reage à canção. "Isso é verdade, obrigado! Aí, Renata, escuta. É você aí", disparou o paulista.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas