Matteus Amaral confirma novo namoro após término de noivado com Isabelle

O ex-BBB Matteus Amaral confirmou, nesta sexta (4), seu novo namoro com a estudante de medicina Anna Julia Ferreira. Esse é o primeiro relacionamento de Amaral desde o término de seu noivado com Isabelle Nogueira, em fevereiro.

O que aconteceu

Em entrevista, o ex-BBB apresentou Anna Julia como sua namorada. Na noite da sexta, Matteus Amaral inaugurou uma loja de sua marca de roupas, BahMatteus, e enquanto falava com um jornalista em vídeo, ele puxou a estudante e perguntou: "Já conhece minha namorada Anna Julia?".

A namorada de Matteus também foi clicada ao lado da família do empresário. Durante o evento em Alegrete, no Rio Grande do Sul, a nova namorada do ex-BBB tirou fotos com a mãe dele e foi clicada abraçada com Matteus.

Matteus Amaral apresenta nova namorada à família no Alegrete pic.twitter.com/dC9LAY01of -- VTzeiros (@vtzeiross) April 5, 2025

O affair já era algo conhecido, desde que eles foram flagrados por Leo Dias. Durante o Carnaval, o casal foi flagrado juntos, e o ex-BBB foi às redes sociais dizer que ele e a estudante de medicina estavam "se conhecendo e não firmamos nosso relacionamento".

Matteus e Isabelle terminaram seu noivado em fevereiro. Com Matteus dizendo que foi um término "pacífico", a decisão de encerrar o noivado foi foi uma "escolha refletida e compartilhada", segundo Isabelle, porque eles eram incompatíveis.