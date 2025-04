BBB: Maike bate recorde e entra em ranking de maiores vitoriosos; relembre

Ao vencer a Prova do Líder pela 4ª vez, Maike entrou para o ranking de maiores vitoriosos do Big Brother Brasil.

O que aconteceu

Iniciado o modo turbo no BBB 25 (Globo), Maike venceu mais uma Prova do Líder.

O brother já havia vencido uma vez com sua dupla, Gabriel, e outras duas vezes sozinho —sendo duas provas de resistência e duas de habilidade e sorte.

Com quatro vitórias, ele "empata" no ranking com Fabiana Teixeira (BBB 12), Amanda Djehdian (BBB 15), Emily (BBB 17) e Bruna Griphao (BBB 23).

Acima deles estão apenas dois brothers: Lucas Henrique, o "Buda" do BBB 24, e Kadu Parga, do BBB 10, que já venceram a prova cinco vezes.

